Стиль звичайного дня: що носять Хейлі Бібер, Ірина Шейк, Дженніфер Лопес та інші зірки цієї зими

Бездоганні образи, які знаменитостям роблять для глянцевих зйомок - це одне. А ось речі, які вибирають самі зірки в реальному житті - зовсім інше. Саме в streetstyle-образах відбивається справжній смак і характер.
Пропонуємо добірку стильних образів, які варто повторити цієї зими.
Хейлі Бібер і її чоловік демонструють пристрасть до класики і любов до парних образів. Схожі пальто в коричневій і бежевій гамі виглядають дуже мило.
Ірина Шейк обожнює вбиратися на прогулянки з донькою. Для останнього свого виходу, який наробив галасу в мережі, вона одягла довгий пуховик.
Роберт Паттінсон і його кохана Сьюкі Уотерхаус не стали морочитися зі схожими луками. Але це не завадило їм створити гармонійний образ.
Емілі Ратаковскі демонструє тренд на хутряні шапки і високі чоботи.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили на спільний шопінг. Пара вибрала багатошарові вбрання в приглушеній колірній гамі.
Блейк Лайвлі в картатому пальті і Райан Рейнолдс у плащі також не втекли від папараці.
Також дивіться, як носити ультрамодне "глухе" плаття на прикладі Кім Кардашьян, Тіни Кунакі та інших зірок.