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Стилист назвала 6 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой этой осенью

Автор: Марина Настевич

Многие любят готовить сани летом, да и осень уже не за горами, на самом деле. Что же купить, чтобы быть модной и актуальной?

Стилист Анастасия Амстердам рассказала в Instagram, какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины этой осенью.

Что купить на осень: чеклист от стилиста

1. Тренч. Если у вас ещё нет, от всей души советую обзавестись. Очень универсальная вещь в городском осеннем гардеробе. Выбирайте актуальный крой, длину миди и ткань габардин. Это специально обработанный хлопок, довольно плотный. У кого уже есть базового цвета, присмотритесь к цветному тренчу, клетка, гусиная лапка тоже будет супер.



2. Пиджак или костюм. Я больше люблю именно костюм, обычно мы с него начинаем строить гардероб с клиентами. У него применений куча, можно носить как костюм, а можно отдельно брюки с любым верхом или отдельно пиджак, тоже со всем подряд. Желательно, чтобы состав был 100% шерсть и подкладка натуральная, например вискоза.



3. Лоферы или оксфорды. Если у вас уже есть база, берите более модные на массивной подошве.



4. Свитер. Хороший объемный шерстяной или кашемировый свитер выручит вас не раз.



5. Кардиган. Сейчас в моде два варианта. Укороченный носим застегнутым и представляем, что это пуловер. Удлиненный носим застегнутым или расстегнутым. Подпоясывать поясом нынче уже не очень актуально. Не покупайте жиденький вялый трикотаж, берите плотную вязку.



6. Кеды. Если белые уже есть, берите бежевые, цветные.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Напомним, ранее стилист назвала самые модные цвета осени 2021.

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