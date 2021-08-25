Стилист назвала 6 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой этой осенью

Многие любят готовить сани летом, да и осень уже не за горами, на самом деле. Что же купить, чтобы быть модной и актуальной?
Стилист Анастасия Амстердам рассказала в Instagram, какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины этой осенью.
1. Тренч. Если у вас ещё нет, от всей души советую обзавестись. Очень универсальная вещь в городском осеннем гардеробе. Выбирайте актуальный крой, длину миди и ткань габардин. Это специально обработанный хлопок, довольно плотный. У кого уже есть базового цвета, присмотритесь к цветному тренчу, клетка, гусиная лапка тоже будет супер.
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2. Пиджак или костюм. Я больше люблю именно костюм, обычно мы с него начинаем строить гардероб с клиентами. У него применений куча, можно носить как костюм, а можно отдельно брюки с любым верхом или отдельно пиджак, тоже со всем подряд. Желательно, чтобы состав был 100% шерсть и подкладка натуральная, например вискоза.
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3. Лоферы или оксфорды. Если у вас уже есть база, берите более модные на массивной подошве.
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4. Свитер. Хороший объемный шерстяной или кашемировый свитер выручит вас не раз.
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5. Кардиган. Сейчас в моде два варианта. Укороченный носим застегнутым и представляем, что это пуловер. Удлиненный носим застегнутым или расстегнутым. Подпоясывать поясом нынче уже не очень актуально. Не покупайте жиденький вялый трикотаж, берите плотную вязку.
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6. Кеды. Если белые уже есть, берите бежевые, цветные.
Напомним, ранее стилист назвала самые модные цвета осени 2021.