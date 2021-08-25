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Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

Автор: Марина Настевич

Багато хто любить готувати сани влітку, та й осінь вже не за горами, насправді. Що ж купити, щоб бути модною і актуальною?

Стиліст Анастасія Амстердам розповіла в Instagram, які речі повинні бути в гардеробі кожної жінки цієї осені.

Що купити на осінь: чекліст від стиліста

1. Тренч. Якщо у вас ще немає, від щирого серця раджу обзавестися. Дуже універсальна річ в міському осінньому гардеробі. Вибирайте актуальний крій, довжину міді і тканину габардин. Це спеціально оброблена бавовна, досить щільна. У кого вже є базового кольору, придивіться до кольорового тренчу, клітина, гусяча лапка теж буде супер.



2. Піджак або костюм. Я більше люблю саме костюм, зазвичай ми з нього починаємо будувати гардероб з клієнтами. У нього застосувань купа, можна носити як костюм, а можна окремо штани з будь-яким верхом або окремо піджак, теж з усім підряд. Бажано, щоб склад був 100% шерсть і підкладка натуральна, наприклад віскоза.



3. Лофери або оксфорди. Якщо у вас вже є база, беріть більш модні на масивній підошві.



4. Светр. Хороший об'ємний вовняний або кашеміровий светр виручить вас не раз.



5. Кардиган. Зараз в моді два варіанти. Укорочений носимо застебнутим і уявляємо, що це пуловер. Подовжений носимо застебнутим або розстебнутим. Підперезувати поясом нині вже не дуже актуально. Не купуйте ріденький млявий трикотаж, беріть щільну в'язку.



6. Кеди. Якщо білі вже є, беріть бежеві, кольорові.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021.

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