Стильно и комфортно: Эльза Хоск показала, как носить кожаные брюки этой осенью

Икона стиля и модель Эльза Хоск вновь отдала предпочтение украинскому бренду. Девушка выбрала для своего нового образа черные кожаные брюки от львовского бренда Cultnaked стоимостью $210. Дополнили их синяя футболка на пару размеров больше, а также кеды бежевого цвета, кислотно-зеленая сумочка Balenciaga и масса золотых украшений. Получилось стильно и непринужденно. Вдохновляемся!

Напомним, ранее в таких брюках уже появлялись другие звезды мирового масштаба. Кендалл Дженнер сочетает их с кожаным топом. А певица Ариана Гранде - с дизайнерским лифом.

Детали лука Эльзы Хоск, а также другие звезды в таких же брюках (фото: instagram.com/hoskelsa)