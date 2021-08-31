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Стильно і комфортно: Ельза Хоск показала, як носити шкіряні штани цієї осені

Автор: RBC.UA

Ельза Хоск показала, що за допомогою шкіряних штанів можна скласти комфортний образ на кожен день. Незвичайне поєднання, яке цієї осені стане чудовою альтернативою спокусливим лукам.

Пост у блозі шведської моделі з'явився кілька годин тому і вже встиг завоювати серця її фанатів.

Ікона стилю і модель Ельза Хоск знову віддала перевагу українському бренду. Дівчина вибрала для свого нового образу чорні шкіряні штани від львівського бренду Cultnaked вартістю $210. Доповнили їх синя футболка на пару розмірів більше, а також кеди бежевого кольору, кислотно-зелена сумочка Balenciaga і маса золотих прикрас. Вийшло стильно і невимушено. Надихаємося!

Нагадаємо, раніше в таких брюках вже з'являлися інші зірки світового масштабу. Кендалл Дженнер поєднує їх з шкіряним топом. А співачка Аріана Гранде - з дизайнерським ліфом.

Деталі лука Ельзи Хоск, а також інші зірки в таких же штанях (фото: instagram.com/hoskelsa)

Раніше ми писали, що Ельза Хоск показала спокусливий вечірній образ. Ідеально для побачень з коханим!

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