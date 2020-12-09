Стильно и мило: Кайли Дженнер и ее 2-летняя дочь взорвали сеть одинаковыми нарядами

Кайли Дженнер обожает подбирать одинаковые образы со своей 2-летней дочерью Сторми. Новый из них появился на странице модели и бизнесвумен несколько часов назад. 23-летняя звезда сети примерила длинный плащ кирпично-коричневого оттенка с накладными карманами в стиле сафари. Вместе с ним Кайли обула утонченные туфли на шпильке. Девочка красуется в костюме такого же оттенка с деталями, которые повторяют мамин образ. Правда, обула она удобные белоснежные кеды.



Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фото Кайли нежно прижимает ребенка к себе, посылая в камеру воздушные поцелуи. Сторми, которая также научилась многим моментам позирования, бойко повторяет мамины приемы. Выглядят они, как настоящая команда, стильная и милая. За что, конечно же, получили массу приятных слов от более чем 200-миллионнной армии фолловеров. "Это слишком мило", "Ох, это просто заставляет меня плакать", "Я не могу насмотреться", - пишут фанаты.

К слову, Кайли, которая на днях спрашивала у поклонников совета насчет цвета волос, наконец решилась на перемены. Девушка перекрасила их в рыжевато-баклажановый оттенок. В одной из подписей она упомянула Ариэль, которой, видимо, и вдохновилась.

Ранее мы писали, что Кайли показала эффектный образ для зимы.