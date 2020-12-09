Стильно і мило: Кайлі Дженнер та її 2-річна дочка підірвали мережу однаковими нарядами

Кайлі Дженнер обожнює підбирати однакові образи зі своєю 2-річною донькою Стормі. Новий з них з'явився на сторінці моделі і бізнесвумен кілька годин тому. 23-річна зірка мережі приміряла довгий плащ цегляно-коричневого кольору з накладними кишенями у стилі сафарі. Разом з ним Кайлі взула витончені туфлі на шпильці. Дівчинка красується в костюмі такого ж відтінку з деталями, які повторюють мамин образ. Правда, вона взула зручні білосніжні кеди.



Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фото Кайлі ніжно пригортає дитину до себе, посилаючи в камеру повітряні поцілунки. Стормі, яка також навчилася багатьом моментам позування, бойко повторює мамині прийоми. Виглядають вони, як справжня команда, стильна і мила. За що, звичайно ж, отримали масу приємних слів від більш ніж 200-миллионнної армії фоловерів. "Це дуже мило", "Ох, це просто змушує мене плакати", "Я не можу надивитися", - пишуть фанати.

До речі, Кайлі, яка днями запитувала у шанувальників ради щодо кольору волосся, нарешті зважилася на зміни. Дівчина пофарбувала їх у рудувато-баклажановий відтінок. В одному з підписів вона згадала Аріель, якою, мабуть, і надихнулася.

Раніше ми писали, що Кайлі показала ефектний образ для зими.