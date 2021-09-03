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Юбка миди и грубые сапоги: Белла Хадид демонстрирует соблазнительный образ в духе 90-х

Новина українською →
США, Пятница 03 сентября 2021 18:34
Юбка миди и грубые сапоги: Белла Хадид демонстрирует соблазнительный образ в духе 90-х Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид продолжает демонстрировать, какие тренды с прошлых сезонов стоит перенести в новый.

В центре внимания модели - бельевой стиль, который она удачно сочетает с денимом.

Белла Хадид показала новый образ, который словно списан со звезд 90-х. Модель умело сочетает джинсовую юбку миди, шелковый топ на тонких бретельках, надетый на голое тело, а также грубые сапоги с широкими голенищами на массивной подошве. Из аксессуаров младшая из сестер Хадид подобрала бусы, изысканные серьги-кольца, массу браслетов и узкие очки прямоугольной формы. Волосы Белла распустила, уложив в мокрую укладку. Выглядела девушка, как всегда - невероятно стильно. Вдохновляемся!

Юбка миди и грубые сапоги: Белла Хадид демонстрирует соблазнительный образ в духе 90-хЮбка миди и грубые сапоги: Белла Хадид демонстрирует соблазнительный образ в духе 90-хБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, Белла Хадид считается одной из самых модных знаменитостей. Девушка умеет создавать самобытные образы, не боясь сочетать несочетаемое. Часто она первой демонстрирует те или иные вещи, которые вскоре носят по всему миру. Поэтому к ее гардеробу точно стоит присмотреться.

Ранее мы писали, что Белла часто выбирает украинских дизайнеров.

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