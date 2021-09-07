Стильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтом

Белла Хадид надела для вечернего выхода в свет широкие брюки с принтом хаки, красный топ с сердечком на груди, а также кроссовки. Дополнили лук несколько подвесок в стиле 90-х, серьги в виде ключей и оранжевый маникюр. Последний штрих - прическа и макияж, словно стилизованные под прошлый век. Кажется, в аутфите модели сочетались все несочетаемые детали. При этом она выглядит гармонично и сексуально! Таким нарядом вполне можно вдохновитьсятем, кто любит дерзкие и смелые аутфиты.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Также ранее Белла Хадид показала еще один образ, словно из 90-х. Она надела юбку миди, которая спустилась низко на бедра, а также сапоги с широкими голенищами. Завершил лук нежный шелковый топ на тонких бретельках. Что ж, Белла умеет быть в центре внимания!