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Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 19:19
Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает образы total white. В этот раз возлюбленная Джейсона Стетхэма не отказала себе в желании продемонстрировать безупречную фигуру с помощью откровенного наряда в бельевом стиле.

Новый образ девушка показала в сториз своего блога Instagram.

Чем ближе лето, тем более откровенными становятся посты британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли. На днях она продемонстрировала поклонникам горячие кадры, сделанные в ее собственном доме. 34-летняя красавица позирует обнаженной, прикрывшись полотенцем. Соблазнительный лук дополнило колье и яркий макияж. Видимо, модель собиралась на встречу и это была подготовка. А после она показала и весь лук.

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинациюСтильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию

Роузи Хантингтон-Уайтли перед выходом (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи надела платье-комбинацию из тонкого шелка, которое повторило все изгибы ее тела. Сверху икона стиля накинула рубашку с широкими манжетами, сшитую из такого же материала. Последний штрих - защитная маска из точно такой же ткани. Не забыла Роузи и про стильные аксессуары: на шее у красавицы было ультрамодное колье в виде цепочки, а в руках - по-прежнему бьющая рекорды по популярности среди блогеров сумка-"пельмень" от Bottega Veneta. Получилось невероятно стильно и соблазнительно!

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинациюСтильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинациюРоузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее Роузи отправилась на прогулку в ярком плаще, просто взорвав сеть.

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