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Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінацію

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 19:19
Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінацію Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює образи total white. Цього разу кохана Джейсона Стетхема не відмовила собі в бажанні продемонструвати бездоганну фігуру за допомогою відвертого вбрання в білизняному стилі.

Новий образ дівчина показала в сторіз свого блогу Instagram.

Чим ближче літо, тим відвертішими стають пости британської супермоделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Днями вона продемонструвала шанувальникам гарячі кадри, зроблені в її власному будинку. 34-річна красуня позує оголеною, прикрившись рушником. Спокусливий лук доповнило кольє і яскравий макіяж. Мабуть, модель збиралася на зустріч і це була підготовка. А після вона показала і весь лук.

Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінаціюСтильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінацію

Роузі Хантінгтон-Уайтлі перед виходом (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі одягла сукню-комбінацію з тонкого шовку, яка повторила всі вигини її тіла. Зверху ікона стилю накинула сорочку з широкими манжетами, зшиту з такого ж матеріалу. Останній штрих - захисна маска з точно такої ж тканини. Не забула Роузі і про стильні аксесуари: на шиї у красуні було ультрамодне кольє у вигляді ланцюжка, а в руках - сумка-"пельмень" від Bottega Venetaяк, що як і раніше б'є рекорди за популярністю серед блогерів. Вийшло неймовірно стильно і спокусливо!

Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінаціюСтильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінацію

Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінаціюРоузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше Роузі вирушила на прогулянку в яскравому плащі, просто підірвавши мережу.

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Новини України Мода красота стиль мода модель Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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