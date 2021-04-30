Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити сукню-комбінацію

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює образи total white . Цього разу кохана Джейсона Стетхема не відмовила собі в бажанні продемонструвати бездоганну фігуру за допомогою відвертого вбрання в білизняному стилі.

Чим ближче літо, тим відвертішими стають пости британської супермоделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Днями вона продемонструвала шанувальникам гарячі кадри, зроблені в її власному будинку. 34-річна красуня позує оголеною, прикрившись рушником. Спокусливий лук доповнило кольє і яскравий макіяж. Мабуть, модель збиралася на зустріч і це була підготовка. А після вона показала і весь лук.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі перед виходом (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі одягла сукню-комбінацію з тонкого шовку, яка повторила всі вигини її тіла. Зверху ікона стилю накинула сорочку з широкими манжетами, зшиту з такого ж матеріалу. Останній штрих - захисна маска з точно такої ж тканини. Не забула Роузі і про стильні аксесуари: на шиї у красуні було ультрамодне кольє у вигляді ланцюжка, а в руках - сумка-"пельмень" від Bottega Venetaяк, що як і раніше б'є рекорди за популярністю серед блогерів. Вийшло неймовірно стильно і спокусливо!