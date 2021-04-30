UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию

Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает образы total white. В этот раз возлюбленная Джейсона Стетхэма не отказала себе в желании продемонстрировать безупречную фигуру с помощью откровенного наряда в бельевом стиле.

Новый образ девушка показала в сториз своего блога Instagram.

Чем ближе лето, тем более откровенными становятся посты британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли. На днях она продемонстрировала поклонникам горячие кадры, сделанные в ее собственном доме. 34-летняя красавица позирует обнаженной, прикрывшись полотенцем. Соблазнительный лук дополнило колье и яркий макияж. Видимо, модель собиралась на встречу и это была подготовка. А после она показала и весь лук.

Роузи Хантингтон-Уайтли перед выходом (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи надела платье-комбинацию из тонкого шелка, которое повторило все изгибы ее тела. Сверху икона стиля накинула рубашку с широкими манжетами, сшитую из такого же материала. Последний штрих - защитная маска из точно такой же ткани. Не забыла Роузи и про стильные аксессуары: на шее у красавицы было ультрамодное колье в виде цепочки, а в руках - по-прежнему бьющая рекорды по популярности среди блогеров сумка-"пельмень" от Bottega Veneta. Получилось невероятно стильно и соблазнительно!

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее Роузи отправилась на прогулку в ярком плаще, просто взорвав сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины красотастильмодамодельДжейсон СтетхэмРоузи Хантингтон-Уайтли