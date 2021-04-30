Стильно и соблазнительно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить платье-комбинацию

Чем ближе лето, тем более откровенными становятся посты британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли. На днях она продемонстрировала поклонникам горячие кадры, сделанные в ее собственном доме. 34-летняя красавица позирует обнаженной, прикрывшись полотенцем. Соблазнительный лук дополнило колье и яркий макияж. Видимо, модель собиралась на встречу и это была подготовка. А после она показала и весь лук.

Роузи Хантингтон-Уайтли перед выходом (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи надела платье-комбинацию из тонкого шелка, которое повторило все изгибы ее тела. Сверху икона стиля накинула рубашку с широкими манжетами, сшитую из такого же материала. Последний штрих - защитная маска из точно такой же ткани. Не забыла Роузи и про стильные аксессуары: на шее у красавицы было ультрамодное колье в виде цепочки, а в руках - по-прежнему бьющая рекорды по популярности среди блогеров сумка-"пельмень" от Bottega Veneta. Получилось невероятно стильно и соблазнительно!

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)