Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Холодный сезон – не повод отказываться от трендовых аутфитов, наоборот – это возможность примерять и оценить модные новинки, а помочь с выбором вызвался известный украинский дизайнер Андре Тан. На странице в Instagram он поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней.

Дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы.

Минимализм и пальто — это синонимы. Чем меньше лишних деталей, тем проще включать пальто в разные образы, сочетать с брючным костюмом или с кожаными штанами и грубыми ботинками. Обратите внимание на натуральную шерсть и кашемир. Ну а если хочется положить деньги в швейцарский банк, то покупайте двубортное пальто.





Водолазка согреет в многослойных образах. Комбинируйте с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов. Не допускайте излишнее “просвечивание”.





Брюки из экокожи — твоя новая база. Гладкие кожаные брюки отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Забудьте о глянцевой и блестящей коже!





Ботинки челси придадут образу актуальности. Брюки с предыдущего пункта будут отличной парой ботинкам челси. Удачно смотрится сочетание длинной юбки и челси больше, чем с моделями мини. Важно: между обувью и подолом не должно оставаться голой ноги, иначе вы визуально будете казаться ниже.





Уютный костюм — отличный подарок себе. Уже давно пора побаловать себя костюмом из шерсти или кашемира: брюки палаццо и объемное худи. Дополняйте образ двубортным пальто и ботинками челси.

Кстати, Андре Тан уже перечислил главные антитренды осени -2020.

Напомним, что ранее стилист Карина Каприэлова научила носить самую модную осеннюю модель обуви.