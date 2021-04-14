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Не надо так: стилист назвала топ-5 неудачных сочетаний в одежде

Автор: Марина Настевич

В современном мире моды не так важны сами вещи, как их сочетания. Ведь если неправильно скомбинировать одежду, можно испортить весь образ и выглядеть неактуально. Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи не стоит сочетать друг с другом.

Модными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

Стилист постаралась максимально наглядно показать, как небольшие изменения могут значительно улучшить образ.

Конечно, могут быть исключения - бывают прекрасные луки и когда вся одежда облегает, и когда все оверсайз. Но все же, если вы стремитесь к гармонии в образе, лучше искать баланс объемов.

Топ-5 неудачных сочетаний в одежде:

Лучше делать перепад объемов при выборе аутфита.

То же правило работает и в случае с объемными вещами - лучше, чтобы это было что-то одно.

Короткий верх лучше сочетать с высокой посадкой.

Если между сапогами и юбкой образуется зазор, то это может смотреться неаккуратно.

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Если вы показываете все и сразу, образ становится слишком вызывающим.

Ранее стилист Вика Барва озвучила топ-10 золотых правил создания стильного образа на все случаи жизни.

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Новости Украины модастилист
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