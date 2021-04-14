Не надо так: стилист назвала топ-5 неудачных сочетаний в одежде

В современном мире моды не так важны сами вещи, как их сочетания. Ведь если неправильно скомбинировать одежду, можно испортить весь образ и выглядеть неактуально. Стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи не стоит сочетать друг с другом.
Модными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.
Стилист постаралась максимально наглядно показать, как небольшие изменения могут значительно улучшить образ.
⠀
Конечно, могут быть исключения - бывают прекрасные луки и когда вся одежда облегает, и когда все оверсайз. Но все же, если вы стремитесь к гармонии в образе, лучше искать баланс объемов.
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Если вы показываете все и сразу, образ становится слишком вызывающим.
Ранее стилист Вика Барва озвучила топ-10 золотых правил создания стильного образа на все случаи жизни.