Не треба так: стиліст назвала топ-5 невдалих поєднань в одязі

У сучасному світі моди не так важливі самі речі, як їх поєднання. Адже якщо неправильно скомбінувати одяг, можна зіпсувати весь образ і виглядати неактуально. Стиліст Катерина Полякова розповіла, які речі не варто поєднувати один з одним.
Модними порадами експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Стиліст постаралася максимально наочно показати, як невеликі зміни можуть значно поліпшити образ.
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Звичайно, можуть бути винятки - бувають прекрасні луки і коли весь одяг такий, що облягає, і коли все оверсайз. Але все ж, якщо ви прагнете до гармонії в образі, краще шукати баланс обсягів.
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Якщо ви показуєте все і відразу, образ стає надто зухвалим.
Раніше стиліст Віка Барва озвучила топ-10 золотих правил створення стильного образу на всі випадки життя.