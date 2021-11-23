Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Необычная шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)

При выборе шубы на зиму 2021-2022 стоит учесть, например, в этом сезоне наиболее актуальная шуба - рубашечного кроя. А вот базовой остается шуба-пальто.

Такая шуба отлично вписывается в повседневный стиль, casual, прекрасно сочетается с джинсами, обувью спортивного типа, с грубыми ботинками на шнуровке.

Топ образов: как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Цвета - разнообразные, самые актуальные - белый и коричневый.

Крой - шуба-пальто, останется базой и классикой.

Длина - если короткая, то не приталенная, шуба-жакет.

Декор в виде пояса, ярких пуговиц допустим.

Как носить шубу из искусственного меха зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)