Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Мода на искусственные шубы на сегодняшний день молниеносно растет, активно вытесняя шубы из натурального меха.
Но вот один из самых частых вопросов стилистам - как долго такая шуба будет актуальна?
Стилист Самаль Сан в своем Instagram дала ответ на этот вопрос. Она рассказала, что сам материал актуальности не теряет, но будет меняться крой, детали.
При выборе шубы на зиму 2021-2022 стоит учесть, например, в этом сезоне наиболее актуальная шуба - рубашечного кроя. А вот базовой остается шуба-пальто.
Такая шуба отлично вписывается в повседневный стиль, casual, прекрасно сочетается с джинсами, обувью спортивного типа, с грубыми ботинками на шнуровке.
Как носить шубу из искусственного меха зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой.