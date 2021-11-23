UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Teddy coat: стилист показала, как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Мода на искусственные шубы на сегодняшний день молниеносно растет, активно вытесняя шубы из натурального меха.

Но вот один из самых частых вопросов стилистам - как долго такая шуба будет актуальна?

Стилист Самаль Сан в своем Instagram дала ответ на этот вопрос. Она рассказала, что сам материал актуальности не теряет, но будет меняться крой, детали.

Необычная шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)

При выборе шубы на зиму 2021-2022 стоит учесть, например, в этом сезоне наиболее актуальная шуба - рубашечного кроя. А вот базовой остается шуба-пальто.

Такая шуба отлично вписывается в повседневный стиль, casual, прекрасно сочетается с джинсами, обувью спортивного типа, с грубыми ботинками на шнуровке.

Топ образов: как носить искусственную шубу зимой 2021-2022

  • Цвета - разнообразные, самые актуальные - белый и коричневый.

  • Крой - шуба-пальто, останется базой и классикой.

  • Длина - если короткая, то не приталенная, шуба-жакет.

  • Декор в виде пояса, ярких пуговиц допустим.

Как носить шубу из искусственного меха зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды