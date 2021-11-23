Teddy coat: стиліст показала, як носити штучну шубу взимку 2021-2022

Незвичайна шуба (фото: instagram.com/leoniehanne)

При виборі шуби на зиму 2021-2022 варто врахувати, наприклад, в цьому сезоні найбільш актуальна шуба - сорочкового крою. А ось базою залишається шуба-пальто.

Така шуба відмінно вписується в повсякденний стиль, casual, прекрасно поєднується з джинсами, взуттям спортивного типу, з грубими черевиками на шнурівці.

Топ образів: як носити штучну шубу взимку 2021-2022

Кольори - різноманітні, найактуальніші - білий і коричневий.

Крій - шуба-пальто, залишиться базою і класикою.

Довжина - якщо коротка, то не приталена, шуба-жакет.

Декор у вигляді пояса, яскравих гудзиків є допустимим.

Як носити шубу зі штучного хутра взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)