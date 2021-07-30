UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Вас тоже часто интересует вопрос: "А какие сюда подойдут носки?", когда вы смотрите на обувь в магазине.

Стилист Юлия Литвинова в своем Instagram расставила все точки над i и подробно рассказала, как выбирать и носить носки с обувью в 2021 году.

Сразу отмечу, что возможных вариантов, как носить носки с обувью сейчас достаточно много. Носки могут являться как просто предметом гардероба для утепления и удобства, так и аксессуаром.

Что касается проблемы выбора носочков в образе, в очень частых случаях можно выбирать белые носки, они практически всегда в тему.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Носки уже несколько сезонов смело носят с босоножками (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как носить носки с обувью в 2021

  • Носки могут быть в тон обуви, светлее, темнее, такие же.

  • Носки можно носить также в тон юбки или штанов.

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

  • Цветные и белые носки - все еще в топах.

  • Можно расставить при помощи носков цветовые акценты.

  • Носки можно носить в цвет аксессуарам.

  • Носки в цвет образа: монохромные луки сейчас особенно полюбились.

Какие носки выбрать и с чем их носить - вот в чем вопрос (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)

Раньше стилист назвала самые модные цвета волос в 2021 году.

Читайте LITE в Google News
стильмодатрендстилист