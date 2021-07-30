Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Сразу отмечу, что возможных вариантов, как носить носки с обувью сейчас достаточно много. Носки могут являться как просто предметом гардероба для утепления и удобства, так и аксессуаром.

Что касается проблемы выбора носочков в образе, в очень частых случаях можно выбирать белые носки, они практически всегда в тему.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Носки уже несколько сезонов смело носят с босоножками (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как носить носки с обувью в 2021

Носки могут быть в тон обуви, светлее, темнее, такие же.

Носки можно носить также в тон юбки или штанов.

Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

Цветные и белые носки - все еще в топах.

Можно расставить при помощи носков цветовые акценты.

Носки можно носить в цвет аксессуарам.

Носки в цвет образа: монохромные луки сейчас особенно полюбились.

Какие носки выбрать и с чем их носить - вот в чем вопрос (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)