Точки над i: стиліст показала, як правильно носити шкарпетки з взуттям в 2021

Відразу зазначу, що можливих варіантів, як носити шкарпетки з взуттям зараз досить багато. Шкарпетки можуть бути як просто предметом гардероба для утеплення і зручності, так і аксесуаром.

Що стосується проблеми вибору шкарпеток в образі, в дуже частих випадках можна вибирати білі шкарпетки, вони, фактично, завжди в тему.

Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

Шкарпетки вже кілька сезонів сміливо носять з босоніжками (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як носити шкарпетки зі взуттям в 2021

Шкарпетки можуть бути в тон взуття, світлішими, темнішими, такими ж.

Шкарпетки можна носити також в тон спідниці або штанів.

Давно вийшло з моди: стиліст назвала топ речей, від яких треба терміново позбутися

Кольорові і білі шкарпетки - все ще в топах.

Можна розставити за допомогою шкарпеток кольорові акценти.

Шкарпетки можна носити в колір аксесуарам.

Шкарпетки в колір образу: монохромні луки зараз особливо полюбилися.

Які шкарпетки вибрати і з чим їх носити - ось в чому питання (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)