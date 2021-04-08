Толстовка и укороченные брюки: Роузи Хантингтон-Уайтли показала кремовый total look на каждый день

Роузи обожает все светлые оттенки от белого до кремового. И в этот раз она не стала менять традиции, составив повседневный лук на основе хлопковой толстовки оверсайз, а также укороченных спортивных брюк. Дополнили их босоножки на толстой подошве горчичного цвета. Аксессуары икона стиля выбрала лаконичные и практически незаметные, но они, как всегда, сыграли важную роль в общем виде супермодели.

Новый образ Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосы она собрала в пучок на затылке, макияж предпочла с бронзатором и сиянием хайлайтера на безупречной коже, а также четко прорисованными бровями. К слову, Роузи стала носить более широкие брови, практически полностью сохранив природную форму. Этот тренд закрепился в рядах модниц всей планеты, берем на заметку!

Поклонники оценили как стиль британки, так и ее бьюти-преображение. "Ты буквально самая красивая на планете", "Эти брови", "Вибрации чистоты", - не могут налюбоваться фанаты.