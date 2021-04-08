Толстовка і укорочені брюки: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала кремовий total look на кожен день

Роузі обожнює всі світлі відтінки від білого до кремового. І цього разу вона не стала змінювати традиції, склавши повсякденний аутфіт на основі бавовняної толстовки оверсайз, а також укорочених спортивних штанів. Доповнили їх босоніжки на товстій підошві гірчичного кольору. Аксесуари ікона стилю вибрала лаконічні і практично непомітні, але вони, як завжди, зіграли важливу роль в загальному вигляді супермоделі.

Новий образ Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосся вона зібрала в пучок на потилиці, макіяж образа з бронзатором і сяйвом освітлення на бездоганній шкірі, а також чітко промальованими бровами. До речі, Роузі стала носити більш широкі брови, практично повністю зберігши природну форму. Цей тренд закріпився в рядах модниць всієї планети, беремо до уваги!

Шанувальники оцінили як стиль британки, так і її б'юті-перевтілення. "Ти буквально найкрасивіша на планеті", "Ці брови", "Вібрації чистоти", - не можуть намилуватися фанати.