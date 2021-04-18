Тонкие детали: стилист рассказала, как правильно подобрать аксессуары

Как правильно использовать аксессуары:

Яркие аксессуары должны привлекать внимание к достоинствам и отвлекать от недостатков.

Учитывайте соразмерность. Миниатюрная девушка с большой сумкой кажется еще меньше, а крупная с мелкими аксессуарами — больше.

Длинные серьги, цепочки, ремешки визуально вытягивают силуэт.

Крупные акцентные украшения лучше сочетать с лаконичными нарядами, чтобы не перегружать образ деталями.

Комплекты из ожерелья, сережек и колец не актуальны в повседневной жизни. Такие гарнитуры выглядели "по-бАгатому" раньше, но не сейчас.

Ремни обычно подчеркивают талию и создают женственный силуэт. Но иногда утяжеляют образ и делят его пополам.

Что сейчас модно:

СЕРЬГИ, КОЛЬЦА, БРАСЛЕТЫ. В тренде массивные, авангардные, асимметричные модели.



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УКРАШЕНИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА. Сегодня их используют не только с нежными нарядами, но также со стилем кэжуал.



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РАЗНОЦВЕТНЫЕ УКРАШЕНИЯ из пластика и бисера. Очень похожи на детские, но в этом их фишка. Не думаю, что задержатся долго.



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ЦЕПИ везде: в виде ожерелья, браслетов, поясов, на обуви, сумках.



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ОБЪЕМНЫЕ РЕЗИНКИ, БАНТЫ, ЗАКОЛКИ-КРАБЫ. Привет из 90-х. Не ожидали?

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БЕЙСБОЛКА уже практически стала предметом базового гардероба.

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КОСЫНКИ. Мировые модницы носят их как наши бабушки с семечками. Нууу, не знаю.



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АКЦЕНТНЫЕ НОСКИ. Недавно многих возмущали голые щиколотки. Теперь на показ выставляются яркие носки. Дааа, мода она такая.

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И не поверите…. МАСКИ.. Дизайнеры превратили средства защиты в украшения с принтами, стразами, кружевом и аппликациями. Как вам такое?



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Выбирайте аксессуары, которые идеально впишутся в ваш гардероб. Соберите базовый набор, а модные новинки добавляйте умеренно, как конфетку к обеду.