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Тонкие детали: стилист рассказала, как правильно подобрать аксессуары

Автор: Lite

Что может спасти скучный наряд и превратить его в стильный? Конечно же, аксессуары. Это они делают образ эффектным, гармоничным и законченным.

Стилист Вика Барва рассказала в своем Instagram, как правильно подобрать и использовать аксессуары, а также раскрыла тренды 2021 года.

Как правильно использовать аксессуары:

  • Яркие аксессуары должны привлекать внимание к достоинствам и отвлекать от недостатков.
  • Учитывайте соразмерность. Миниатюрная девушка с большой сумкой кажется еще меньше, а крупная с мелкими аксессуарами — больше.
  • Длинные серьги, цепочки, ремешки визуально вытягивают силуэт.
  • Крупные акцентные украшения лучше сочетать с лаконичными нарядами, чтобы не перегружать образ деталями.
  • Комплекты из ожерелья, сережек и колец не актуальны в повседневной жизни. Такие гарнитуры выглядели "по-бАгатому" раньше, но не сейчас.
  • Ремни обычно подчеркивают талию и создают женственный силуэт. Но иногда утяжеляют образ и делят его пополам.

Что сейчас модно:

СЕРЬГИ, КОЛЬЦА, БРАСЛЕТЫ. В тренде массивные, авангардные, асимметричные модели.



УКРАШЕНИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА. Сегодня их используют не только с нежными нарядами, но также со стилем кэжуал.



РАЗНОЦВЕТНЫЕ УКРАШЕНИЯ из пластика и бисера. Очень похожи на детские, но в этом их фишка. Не думаю, что задержатся долго.



ЦЕПИ везде: в виде ожерелья, браслетов, поясов, на обуви, сумках.



ОБЪЕМНЫЕ РЕЗИНКИ, БАНТЫ, ЗАКОЛКИ-КРАБЫ. Привет из 90-х. Не ожидали?

БЕЙСБОЛКА уже практически стала предметом базового гардероба.

КОСЫНКИ. Мировые модницы носят их как наши бабушки с семечками. Нууу, не знаю.



АКЦЕНТНЫЕ НОСКИ. Недавно многих возмущали голые щиколотки. Теперь на показ выставляются яркие носки. Дааа, мода она такая.

И не поверите…. МАСКИ.. Дизайнеры превратили средства защиты в украшения с принтами, стразами, кружевом и аппликациями. Как вам такое?


Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Выбирайте аксессуары, которые идеально впишутся в ваш гардероб. Соберите базовый набор, а модные новинки добавляйте умеренно, как конфетку к обеду.

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как выбрать модные очки.

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Новости Украины модастилист
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