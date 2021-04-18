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Тонкі деталі: стиліст розповіла, як правильно підібрати аксесуари

Автор: Lite

Що може врятувати нудний наряд і перетворити його в стильний? Звичайно ж, аксесуари. Це вони роблять образ ефектним, гармонійним і завершеним.

Стиліст Віка Барва розповіла у своєму Instagram, як правильно підібрати і використовувати аксесуари, а також розкрила тренди 2021 року.

Як правильно використовувати аксесуари:

  • Яскраві аксесуари повинні привертати увагу до переваг і відволікати від недоліків.
  • Враховуйте домірність. Мініатюрна дівчина з великою сумкою здається ще менше, а велика з дрібними аксесуарами — більше.
  • Довгі сережки, ланцюжки, ремінці візуально витягують силует.
  • Великі акцентні прикраси краще поєднувати з лаконічними нарядами, щоб не перевантажувати образ деталями.
  • Комплекти з намиста, сережок і кілець не актуальні в повсякденному житті. Такі гарнітури виглядали "по-бАгатому" раніше, але не зараз.
  • Ремені зазвичай підкреслюють талію і створюють жіночний силует. Але іноді обтяжують образ і ділять його навпіл.

Що зараз модно:

СЕРЕЖКИ, КІЛЬЦЯ, БРАСЛЕТИ. В тренді масивні, авангардні, асиметричні моделі.



ПРИКРАСИ З ПЕРЛІВ. Сьогодні їх використовують не тільки з ніжними нарядами, але також зі стилем кежуал.



РІЗНОКОЛЬОРОВІ ПРИКРАСИ з пластику та бісеру. Дуже схожі на дитячі, але в цьому їхня фішка. Не думаю, що довго затримаються.



ЛАНЦЮГА скрізь: у вигляді намиста, браслетів, поясів, на взутті, сумках.



ОБ'ЄМНІ ГУМКИ, БАНТИ, ШПИЛЬКИ-КРАБИ. Привіт з 90-х. Не очікували?

БЕЙСБОЛКА вже практично стала предметом базового гардероба.

КОСИНКИ. Світові модниці носять їх як наші бабусі з насінням. Нууу, не знаю.



АКЦЕНТНІ ШКАРПЕТКИ. Нещодавно багатьох обурювали голі щиколотки. Тепер виставляються на показ яскраві шкарпетки. Таак, така вона мода.

І не повірите.... МАСКИ.. Дизайнери перетворили засоби захисту на прикраси з принтами, стразами, мереживом і аплікаціями. Як вам таке?


Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Вибирайте аксесуари, які ідеально впишуться у ваш гардероб. Зберіть базовий набір, а модні новинки додавайте помірно, як цукерку до обіду.

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри.

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Новини України модастилист
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