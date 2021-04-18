Тонкі деталі: стиліст розповіла, як правильно підібрати аксесуари

Що може врятувати нудний наряд і перетворити його в стильний? Звичайно ж, аксесуари. Це вони роблять образ ефектним, гармонійним і завершеним.
Стиліст Віка Барва розповіла у своєму Instagram, як правильно підібрати і використовувати аксесуари, а також розкрила тренди 2021 року.
СЕРЕЖКИ, КІЛЬЦЯ, БРАСЛЕТИ. В тренді масивні, авангардні, асиметричні моделі.
⠀
ПРИКРАСИ З ПЕРЛІВ. Сьогодні їх використовують не тільки з ніжними нарядами, але також зі стилем кежуал.
⠀
РІЗНОКОЛЬОРОВІ ПРИКРАСИ з пластику та бісеру. Дуже схожі на дитячі, але в цьому їхня фішка. Не думаю, що довго затримаються.
⠀
ЛАНЦЮГА скрізь: у вигляді намиста, браслетів, поясів, на взутті, сумках.
⠀
ОБ'ЄМНІ ГУМКИ, БАНТИ, ШПИЛЬКИ-КРАБИ. Привіт з 90-х. Не очікували?
⠀
БЕЙСБОЛКА вже практично стала предметом базового гардероба.
⠀
КОСИНКИ. Світові модниці носять їх як наші бабусі з насінням. Нууу, не знаю.
⠀
АКЦЕНТНІ ШКАРПЕТКИ. Нещодавно багатьох обурювали голі щиколотки. Тепер виставляються на показ яскраві шкарпетки. Таак, така вона мода.
⠀
І не повірите.... МАСКИ.. Дизайнери перетворили засоби захисту на прикраси з принтами, стразами, мереживом і аплікаціями. Як вам таке?
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀
Вибирайте аксесуари, які ідеально впишуться у ваш гардероб. Зберіть базовий набір, а модні новинки додавайте помірно, як цукерку до обіду.
Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан розповів, як вибрати модні окуляри.