UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Автор: Татьяна Турчаникова

Для того, чтобы можно было более продуманно подходить к составлению своего гардероба, стоит собрать у себя в гардеробе базовые сумки, которые подойдут практически ко всему.

Об этом в своем Instagram рассказал стилистка Самаль Стритстайл.

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

  • В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год, и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
  • Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
  • В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.
  • Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальны.
  • Не забывайте про правило соразмерности.

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Топ-5 сумок для базового гардероба

Шопер - для шопинга, путешествий и в офис.

Рюкзак - на все случаи жизни.

На цепочке - идеально для свидания и вечерних прогулок.

Тоут - с такой - хоть куда в городе!

Кросс-боди - лаконичная и вместительная.

Какую сумку выбрать для "базы" (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как носить атласную юбку летом, чтобы выгодно подчеркнуть бедра.

Читайте LITE в Google News
стильстилист