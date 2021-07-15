Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Для того, чтобы можно было более продуманно подходить к составлению своего гардероба, стоит собрать у себя в гардеробе базовые сумки, которые подойдут практически ко всему.
Об этом в своем Instagram рассказал стилистка Самаль Стритстайл.
Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом
Шопер - для шопинга, путешествий и в офис.
Рюкзак - на все случаи жизни.
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На цепочке - идеально для свидания и вечерних прогулок.
Тоут - с такой - хоть куда в городе!
Кросс-боди - лаконичная и вместительная.
Какую сумку выбрать для "базы" (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, как носить атласную юбку летом, чтобы выгодно подчеркнуть бедра.