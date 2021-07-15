Топ-5 базових сумок на кожен день: стиліст показала трендові моделі

Для того, щоб можна було більш продумано підходити до складання свого гардеробу, варто зібрати у себе в гардеробі базові сумки, які підійдуть практично до всього.
Про це у своєму Instagram розповів стилістка Самаль Стрітстайл.
Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку
Шопер - для шопінгу, подорожей і в офіс.
Рюкзак - на всі випадки життя.
⠀
На ланцюжку - ідеально для побачення і вечірніх прогулянок.
Тоут - з такою - хоч куди в місті!
Крос-боді - лаконічна і вмістка.
Яку сумку вибрати для "бази" (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала, як носити атласну спідницю влітку, щоб вигідно підкреслити стегна.