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Топ-5 модных трендов, которые не нравятся мужчинам

Автор: Марина Настевич

Мужчины, как известно, любят глазами. Им не важно все эти модно/не модно. У них конечно иногда зашкаливает, но на многие вещи смотрят здраво. ⠀

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова перечислила в Instagram топ-5 трендов женского гардероба, которые не нравятся мужчинам.

Конечно, сейчас это не популярная тема - интересоваться, что там думают мужчины. Но лучше придерживаться золотой середины, а все крайности в ту или иную сторону уже неадекватность.⠀

"Вообще я считаю, что нравиться второй половинке - это норма в здоровом обществе. Ну хочется им бедным, иногда с восхищением окинуть взором любимую женщину. Поэтому я думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы порадовать его не только своим бесконечно богатым внутренним миром, но и внешним видом", - отметила модный эксперт.

Что же обычно не по вкусу мужчинам?

1. Кюлоты

2. Момс и бойфренды

3. Оверсайз

4. Тяжелые кроссовки

5. С мужского плеча

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда - они просто вне моды и времени.

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Модные тренды