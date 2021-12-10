Топ-5 модных трендов, которые не нравятся мужчинам

Конечно, сейчас это не популярная тема - интересоваться, что там думают мужчины. Но лучше придерживаться золотой середины, а все крайности в ту или иную сторону уже неадекватность.⠀

"Вообще я считаю, что нравиться второй половинке - это норма в здоровом обществе. Ну хочется им бедным, иногда с восхищением окинуть взором любимую женщину. Поэтому я думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы порадовать его не только своим бесконечно богатым внутренним миром, но и внешним видом", - отметила модный эксперт.

Что же обычно не по вкусу мужчинам?

1. Кюлоты

2. Момс и бойфренды

3. Оверсайз

4. Тяжелые кроссовки

5. С мужского плеча

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)