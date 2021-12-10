Топ-5 модних трендів, які не подобаються чоловікам

Чоловіки, як відомо, люблять очима. Їм не важливо всі ці модно/не модно. У них звичайно іноді зашкалює, але на багато речей дивляться розсудливо. ⠀
Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова перерахувала в Instagram топ-5 трендів жіночого гардеробу, які не подобаються чоловікам.
Звичайно, зараз це не популярна тема - цікавитися, що там думають чоловіки. Але краще дотримуватися золотої середини, а всі крайності в ту чи іншу сторону вже неадекватність.⠀
"Взагалі, я вважаю, що подобатися другій половинці - це норма в здоровому суспільстві. Ну хочеться їм бідним, іноді із захопленням окинути поглядом кохану жінку. Тому я думаю, немає нічого поганого в тому, щоб порадувати його не тільки своїм нескінченно багатим внутрішнім світом, але і зовнішнім виглядом", - зазначила модний експерт.
Що ж зазвичай не до смаку чоловікам?
1. Кюлоти
2. Момс і бойфренди
3. Оверсайз
4. Важкі кросівки
5. З чоловічого плеча
Раніше стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди - вони просто поза модою і часом.