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Топ-5 вещей, которые никогда не купит стилист

Автор: Марина Настевич

Стилисты тоже люди и могут покупать что-то не совсем нужное. Но вот этих вещей хорошие стилисты избегают - и вам тоже стоит.

Стилист Катя Полякова рассказала в Instagram, какие вещи она или любой модный эксперт никогда не купит.

В рейтинге Поляковой оказалось 5 пунктов - она думала включить еще один, но засомневалась. Речь идет об острых трендах.

То, что сейчас на пике тренда и обязательно носится каждой модницей, уже завтра может всем приесться (именно так часто и происходит). Человек (не только стилист), который разбирается в моде и стиле, понимает, что лучше строить свой гардероб из менее популярных вещей… ну, чтобы не быть как все и выработать свой индивидуальный стиль.

Тренды - это ок. Но когда весь гардероб из одних сплошных трендов, срок службы его не долог. Тренды могут быть в гардеробе, но в меньшем количестве, чем база. И только те, которые действительно отражают стиль, а не просто тренд ради тренда.

Топ-5 вещей, которые не купит стилист:

1. Подделки

2. Синтетика

3. Вещи не по размеру

4. Колготки с лайкрой

5. Вещи с избытком декора

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Напомним, ранее стилист рассказала, как выбрать обувь в спортивном стиле для повседневных луков.

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