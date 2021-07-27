Топ-5 речей, які ніколи не купить стиліст

У рейтингу Полякової виявилося 5 пунктів - вона думала включити ще один, але засумнівалася. Йдеться про гострі тренди.

Те, що зараз на піку тренда і обов'язково носиться кожною модницею, вже завтра може всім приїстися (саме так часто і відбувається). Людина (не тільки стиліст), яка розбирається в моді і стилі, розуміє, що краще будувати свій гардероб з менш популярних речей... ну, щоб не бути як всі і виробити свій індивідуальний стиль.

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Тренди - це ок. Але коли весь гардероб з одних суцільних трендів, термін служби його не довгий. Тренди можуть бути в гардеробі, але в меншій кількості, ніж база. І тільки ті, які дійсно відображають стиль, а не просто тренд заради тренда.

Топ-5 речей, які не купить стиліст:

1. Підробки

2. Синтетика

3. Речі не за розміром

4. Колготки з лайкрою

5. Речі з надлишком декору

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)