Топ-6 способов: имиджмейкер показала, как оставаться стильной в пуховике
Выглядеть ярко, стильно, изысканно, в общем, так, чтобы прохожие с восхищением оборачивались вам вслед, можно даже в теплом и уютном пуховике.
Стилист Файла Кадырова в своем Instagram рассказала, как разнообразить даже самый скучный лук в пуховике.
Пуховик - и тепло, и стильно (фото: pexels.com)
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Топ-6 способов выглядеть стильно и ярко в пуховике
- Разбавляем образ объемным шарфом с контрастным принтом (такие шарфы в тренде второй сезон).
- В пуховике выглядеть стильно можно, если заменить надоевшие брюки на теплые трикотажные платье или юбку.
- Вдохнуть жизнь в мрачный осенне-зимний образ поможет акцентная сумка (кстати, сумку можно выбрать любую - сейчас нет жестких рамок).
- добавить образу перчинки поможет акцентный головной убор (ассортимент в магазинах представлен широкий).
- Изящно и стройно в холода можно выглядеть, если составить образ в монохроме (единый цветовой блок создаст в вашем образе вертикаль).
- Ну и наконец, пуховик на поясе / кулиске поможет сохранить женственные формы и позволит вам не выглядеть "квадратиком".
Как оставаться в тренде в пуховике (фото: instagram.com/faila_spb)