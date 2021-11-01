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Топ-6 способов: имиджмейкер показала, как оставаться стильной в пуховике

Автор: Татьяна Турчаникова

Выглядеть ярко, стильно, изысканно, в общем, так, чтобы прохожие с восхищением оборачивались вам вслед, можно даже в теплом и уютном пуховике.

Стилист Файла Кадырова в своем Instagram рассказала, как разнообразить даже самый скучный лук в пуховике.

Пуховик - и тепло, и стильно (фото: pexels.com)

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Топ-6 способов выглядеть стильно и ярко в пуховике

  • Разбавляем образ объемным шарфом с контрастным принтом (такие шарфы в тренде второй сезон).

  • В пуховике выглядеть стильно можно, если заменить надоевшие брюки на теплые трикотажные платье или юбку.

  • Вдохнуть жизнь в мрачный осенне-зимний образ поможет акцентная сумка (кстати, сумку можно выбрать любую - сейчас нет жестких рамок).

  • добавить образу перчинки поможет акцентный головной убор (ассортимент в магазинах представлен широкий).

  • Изящно и стройно в холода можно выглядеть, если составить образ в монохроме (единый цветовой блок создаст в вашем образе вертикаль).

  • Ну и наконец, пуховик на поясе / кулиске поможет сохранить женственные формы и позволит вам не выглядеть "квадратиком".

Как оставаться в тренде в пуховике (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист назвала абсолютные мастхэвы зимнего гардероба.

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