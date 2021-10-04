Топ-7 моделей: стилист показала самые актуальные джинсы на осень

Джинсы никогда не покидают наш шкаф, будь то летний, осенний или даже зимний гардероб. Но вот их фасон меняется.
Какие самые актуальные модели этого сезона? Мешковатые и с низкой посадкой, но это еще не все, рассказала в своем Instagram стилист Файила Кадырова.
Она показала топ-7 самых яркий моделей на холодный сезон.
Такие джинсы и в дорогу, и на прогулку! (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Джинсы на осень 2021: пример луков
Джинсы с боковыми разрезами - актуальная история, а вот джинсы с разрезами посередины, увы, свои позиции сдали.
Мешковатые - сюда относятся и джинсы-трубы и джинсы-палаццо.
Низкая посадка в ультрасовременной стилизации. Следим за сестрами Хадид, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.
Рванина / дранина - популярность данной модели плавно перетекла из лета в осень.
Пастельная гамма - самые востребованные оттенки - бежевый и оливковый.
Клеш - в зависимости от типа фигуры выбираем клеш от бедра или от колена.
Ну и, наконец, самые дерзкие джинсы - джинсы с абстрактными принтами. Такие джинсы лучше носить с ахроматами или чистыми цветами, если вы не обладаете навыками сочетания нескольких принтов в одном образе.
Какие джинсы купить на осень-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)