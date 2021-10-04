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Топ-7 моделей: стиліст показала найактуальніші джинси на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Джинси ніколи не залишають нашу шафу, будь то літній, осінній або навіть зимовий гардероб. А ось їхній фасон змінюється.

Які найактуальніші моделі цього сезону? Мішкуваті і з низькою посадкою, але це ще не все, розповіла в своєму Instagram стиліст Файила Кадирова.

Вона показала топ-7 найяскравіших моделей на холодний сезон.

Такі джинси і в дорогу, і на прогулянку! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Джинси на осінь 2021: приклад луків

  • Джинси з бічними розрізами - актуальна історія, а ось джинси з розрізами посередині, на жаль, свої позиції здали.

  • Мішкуваті - сюди відносяться і джинси-труби і джинси-палаццо.

  • Низька посадка в ультрасучасній стилізації. Стежимо за сестрами Хадід, Емілі Ратаковскі і Хейлі Бібер.

  • Рванина / дранина - популярність даної моделі плавно перетекла з літа в осінь.

  • Пастельна гамма - найбільш затребувані відтінки - бежевий і оливковий.

  • Кльош - залежно від типу фігури вибираємо кльош від стегна або від коліна.

  • Ну і, нарешті, найзухваліші джинси - джинси з абстрактними принтами. Такі джинси краще носити з ахроматами або чистими квітами, якщо ви не володієте навичками поєднання декількох принтів в одному образі.

Які джинси купити на осінь-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як правильно носити білий в цьому сезоні.

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