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Топ-7 ярких моделей: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму

Автор: Татьяна Турчаникова

Головные уборы уже давно перестали выполнять исключительно практическую функцию - сегодня это, прежде всего, стильный и модный аксессуар. А чтобы правильно его подобрать, самое время тщательно изучить модные тенденции и разобраться в трендах на ближайшие сезоны.⠀

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала самые яркие модели на осень и зиму 2021-22.

Она предупредила, что многие головные уборы перекочевали из весенних коллекций в зимние, например, шапки-бини, панамы и береты.⠀

Яркая одежда - яркая зима! (фото: pexels.com)

Топ-7 самых трендовых головных уборов на осень-зиму 2021-2022

  • Панама. В тренде - кожаные, взаные, меховые модели. Чем хороша панама - она подходит практически всем.

  • Берет. Этот головной убор с французским шиком носят в 2021-м как с кроссовками, так и с водолазками и джинсами, не только с пальто и каблуками.

  • Косынки. Этот головной убор перестал считаться "бабушкиным", когда самые именитые мировые модные дома включили их в свои коллекции. Не остаем от трендов!

На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги

  • Кепи. Особенно актуальными будут шерстяные, но от кепи из кожи и меха тоже не спешите отказываться.

  • Ушанка - теплый и уютный тренд. Такой головной убор подходит как к кожаной куртке, так и к пуховику и к пальто.

  • Балаклава - тренд для самых смелых, тем не менее, это удобно и тепло.

  • Вязаная шапка. На холодный сезон 2021-22 стоит выбрать шапку-бини и шапку крупной вязки.

Самые трендовые головные уборы 2021-22 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала самые модные стрижки 2021, яркие перемены во внешности.

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