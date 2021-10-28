Топ-7 ярких моделей: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму

Головные уборы уже давно перестали выполнять исключительно практическую функцию - сегодня это, прежде всего, стильный и модный аксессуар. А чтобы правильно его подобрать, самое время тщательно изучить модные тенденции и разобраться в трендах на ближайшие сезоны.⠀
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала самые яркие модели на осень и зиму 2021-22.
Она предупредила, что многие головные уборы перекочевали из весенних коллекций в зимние, например, шапки-бини, панамы и береты.⠀
Яркая одежда - яркая зима! (фото: pexels.com)
Топ-7 самых трендовых головных уборов на осень-зиму 2021-2022
Панама. В тренде - кожаные, взаные, меховые модели. Чем хороша панама - она подходит практически всем.
Берет. Этот головной убор с французским шиком носят в 2021-м как с кроссовками, так и с водолазками и джинсами, не только с пальто и каблуками.
Косынки. Этот головной убор перестал считаться "бабушкиным", когда самые именитые мировые модные дома включили их в свои коллекции. Не остаем от трендов!