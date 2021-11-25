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Топ-7 удачных формул с теплыми вещами: стилист показала, как одеваться в холода

Автор: Татьяна Турчаникова

Зима - вовсе не время укутаться в пуховик с ног до головы или переждать с красивыми нарядами до весны. Даже под верхнюю одежду можно одеться стильно и ярко.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала самые яркие луки от инфлюенсеров, вдохновляемся на поход по шопинг-молу!

Как выглядеть стильно в свитере (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 луков: интересные идеи на холода

  • Дубленка + джинсы трубы - очень популярная формула у блогеров.

  • Объемный свитер + леггинсы - очень стильный лук для девушек с подтянутой фигурой.

  • Джемпер + сатиновая юбка - особенно в монохроме - эффектно, нет слов.

  • Юбочный костюм + сапоги - hot, hot, hot.

  • Трикотажный костюм - ультра современная база.

  • Платье-свитер + шуба - роскошный выход.

  • Свитер + джинсовая юбка - еще один вариант, когда летняя вещь легко вписывается в зимний гардероб.

Стильные формулы на холода (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, в каком наряде встречать Новый год Тигра.

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