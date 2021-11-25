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Топ-7 вдалих формул з теплими речами: стиліст показала, як одягатися в холоди

Автор: Тетяна Турчанікова

Зима - зовсім не час закутатися в пуховик з ніг до голови або перечекати з красивими нарядами до весни. Навіть під верхній одяг можна одягнутися стильно і яскраво.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала найяскравіші луки від інфлюєнсерів, надихаємося на похід по шопінг-молу!

Як виглядати стильно в светрі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-7 луків: цікаві ідеї на холоди

  • Дублянка + джинси труби, дуже популярна формула у блогерів.

  • Об'ємний светр + легінси, дуже стильний лук для дівчат з підтягнутою фігурою.

  • Джемпер + сатинова спідниця, особливо в монохромі, ефектно, немає слів.

  • Спідничний костюм + чоботи - hot, hot, hot.

  • Трикотажний костюм - ультрасучасна база.

  • Сукня-светр + шуба - розкішний вихід.

  • Светр + джинсова спідниця - ще один варіант, коли літня річ легко вписується в зимовий гардероб.

Стильні формули на холоди (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, в якому вбранні зустрічати Новий рік Тигра.

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