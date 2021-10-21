Топ-стилист мейковер-шоу назвал вещи, которые срочно надо выбросить из гардероба

Какие вещи надо выбросить из гардероба прямо сейчас

Вещи на особый случай

По словам эксперта, нет худшего разочарования, чем платье, которое немым упреком напоминает о том, что ваше чудесное будущее еще не наступило. Это всегда будет указывать на то, что с вами что-то не так. Поэтому смело прощайтесь с такой одеждой.

Не держите наряд "на особый случай" (фото: pixabay.com)

Эмоциональная покупка

Есть вещи, которые мы покупаем на эмоциях. Однако примерив их дома, понимаем, что новые юбка или комбинезон не подходят нам по характеру или не соответствуют нашему стилю.

"Это заигрывание в чужой образ. Вы думаете: "Возможно, я захочу быть на вечеринке вот такой: романтичной девушкой или роковой красавицей!" - пояснил Юрий.

Но мероприятие отменили или на party другой дресс-код, у вас поменялось настроение или вам не подходит новый образ, и в результате эти вещи лежат мертвым грузом в гардеробе. Подарите их подругам.

Эмоциональные покупки не стоят места в шкафу (фото: pixabay.com)

Вещи, отложенные на дачу

Есть такие ситуации, когда могут пригодиться поношенные вещи. Например, начался ремонт, вы едете копать картошку. К сожалению, некоторые люди носят старую и порванную одежду даже дома.

"Выбрасывайте старые вещи. Дома мы ходим так, чтобы уважать и радовать себя. Нужно выглядеть привлекательно не только в социуме. Давайте вернем культуру приличной презентации себя. Это было всегда, но со временем многие из нас об этом забыли", - сказал ведущий.

Что касается других вещей, то если вы в течение года их не надевали, тогда смело выбрасывайте или отдайте на благотворительность.

И еще один совет: легко прощайтесь с джинсами-бойфрендами и велосипедками. Эти вещи уже не актуальны, их никто не носит.

Некоторые вещи надо выбросить из гардероба прямо сейчас (фото: pixabay.com)

Что известно о шоу "Я везу тобі красу"

Участие в новом проекте примут украинки, которые решились кардинально изменить свою жизнь.

Все героини пройдут сложный путь. Им придется узнать, что же они делали не так и, к своему ужасу, осознать, насколько разнятся их представления о себе с мнением других.

И ни у кого не получится легко это принять. Но зато в результате совместной работы с Юрием Царевым каждая из героинь невероятно преобразится. Но не в "усредненную красавицу", а в лучшую версию самой себя

Авторы шоу хотят не просто красиво переодеть или накрасить героинь, а помочь каждой из них разобраться в себе и найти тот уникальный образ, который как нельзя лучше раскроет их внутреннее содержание.

Девушкам на шоу "Я везу тобі красу" придется разобраться со своими страхами, принять решение с чем-то навсегда попрощаться и взглянуть на себя по-новому.

Ведущий "Я везу тобі красу" Юрий Царев (фото: пресс-служба канала "Украина")