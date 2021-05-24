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Тоут, шопер и другие: летние сумки, которые должны быть у каждой

Автор: Марина Настевич

Какой же летний образ без стильной и трендовой сумочки! Какую же выбрать? Стилист Ольга Чистова - за долгие и комбинаторные тренды, поэтому предлагает обратить внимание на модные, но при этом универсальные модели сумок для лета.

Списком сумок, которые летом 2021 должны быть у каждой, она поделилась на своей странице в Instagram.

Трендовые летние сумки 2021:

СУМКА-ХОБО среднего размера в виде полумесяца, с цельнокроеными ручками и длинным ремешком. Выбираем структурированную жесткую форму.



ТОУТ – сумка с короткими ручками, расположенными параллельно друг другу. Нестареющая классика Прекрасно впишется и в офисный стиль, и как повседневная сумка тоже будет отлично работать.



ШОПЕР – всем вам известная модель прямоугольной формы без застежек. Такой вариант – в самый раз для девушек, которые ценят комфорт и практичность.



СУМКА через плечо CROSS BODY. В самый раз будет для любительниц моделей небольших размеров и спортивного стиля.



И, пожалуй, одни из самых любимых вариантов для летних образов у модниц – СОЛОМЕННЫЕ СУМКИ и СУМКИ ИЗ РАФИИ.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Напомним, ранее стилист назвала главные тренды лета 2021 среди головных уборов и дала советы, чему отдать предпочтение.

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