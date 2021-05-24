Тоут, шопер и другие: летние сумки, которые должны быть у каждой

Трендовые летние сумки 2021:

СУМКА-ХОБО среднего размера в виде полумесяца, с цельнокроеными ручками и длинным ремешком. Выбираем структурированную жесткую форму.



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ТОУТ – сумка с короткими ручками, расположенными параллельно друг другу. Нестареющая классика Прекрасно впишется и в офисный стиль, и как повседневная сумка тоже будет отлично работать.



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ШОПЕР – всем вам известная модель прямоугольной формы без застежек. Такой вариант – в самый раз для девушек, которые ценят комфорт и практичность.



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СУМКА через плечо CROSS BODY. В самый раз будет для любительниц моделей небольших размеров и спортивного стиля.



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И, пожалуй, одни из самых любимых вариантов для летних образов у модниц – СОЛОМЕННЫЕ СУМКИ и СУМКИ ИЗ РАФИИ.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)