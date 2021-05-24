Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

Трендові літні сумки 2021:

СУМКА-ХОБО середнього розміру у вигляді півмісяця, з цільнокроєними ручками і довгим ремінцем. Вибираємо структуровану жорстку форму.



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ТОУТ - сумка з короткими ручками, розташованими паралельно один одному. Нестаріюча класика. Прекрасно впишеться і в офісний стиль, і як повсякденна сумка теж буде відмінно працювати.



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ШОПЕР - всім вам відома модель прямокутної форми без застібок. Такий варіант - в самий раз для дівчат, які цінують комфорт і практичність.



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СУМКА через плече CROSS BODY. У самий раз буде для любительок моделей невеликих розмірів і спортивного стилю.



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І, мабуть, одні з найулюбленіших варіантів для літніх образів у модниць – СОЛОМ'ЯНІ СУМКИ та сумки з рафії.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)