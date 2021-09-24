Тракторная подошва и ботильны-носки: звезды демонстрирую самую стильную обувь осени 2021

Холодный сезон в этом году начался стремительно, а потому ботинки, сапоги и утепленные кроссовки уже вернулись в гардеробы. Какие из моделей обратить внимание осенью 2021, ищите в нашей подборке звездных луков.
Свои варианты осенней обуви демонстрируют Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уатли, Ким-Кардашьян и многие другие. Вдохновляемся!
Этой осенью в моде вновь грубые ботинки на шнуровке, ботинки на тракторной подошве, а также массивные сапоги. Из вариантов "понежнее" - сапоги-чулки и ботильоны-носки, сапоги-казаки и модели на высокой необычной платформе. В то же время тренд на спортивную обувь "под все" тоже никуда не делся. Многие знаменитости продолжают носить кроссовки и кеды под осенние пальто и куртки. Из праздничных и торжественных вариантов в тренде обувь с пайетками, белая и блестящая. Выбираем себе стильную пару!
Ранее мы писали, как носить брючный костюм на примере супермодели Барбары Палвин.