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Тракторна підошва і ботильні-шкарпетки: зірки демонструю найстильніше взуття осені 2021

Автор: Ольга Турчанікова

Холодний сезон в цьому році почався стрімко, а тому черевики, чоботи і утеплені кросівки вже повернулися в гардероби. На які з моделей звернути увагу восени 2021, шукайте в нашій добірці зоряних луків.

Свої варіанти осіннього взуття демонструють Кайлі Дженнер, Роузі Хантінгтон-Уатли, Кім Кардашян та багато інших. Надихаємося!

Цієї осені в моді знову грубі черевики на шнурівці, черевики на тракторній підошві, а також масивні чоботи. З варіантів "більш ніжних" - чоботи-панчохи і ботильйони-шкарпетки, чоботи-козаки і моделі на високій незвичайній платформі. У той же час тренд на спортивне взуття "під все" теж нікуди не подівся. Багато знаменитостей продовжують носити кросівки і кеди під осінні пальто і куртки. Зі святкових і урочистих варіантів в тренді взуття з паєтками, біле і блискуче. Вибираємо собі стильну пару!

Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)Біллі Айліш (фото: instagram.com/billieeilish)

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa) Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Раніше ми писали, як носити брючний костюм на прикладі супермоделі Барбари Палвін.

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Джейсон СтетхэмКім КардашянКайли ДженнерРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнесМодні тренди