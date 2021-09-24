Тракторна підошва і ботильні-шкарпетки: зірки демонструю найстильніше взуття осені 2021

Холодний сезон в цьому році почався стрімко, а тому черевики, чоботи і утеплені кросівки вже повернулися в гардероби. На які з моделей звернути увагу восени 2021, шукайте в нашій добірці зоряних луків.
Свої варіанти осіннього взуття демонструють Кайлі Дженнер, Роузі Хантінгтон-Уатли, Кім Кардашян та багато інших. Надихаємося!
Цієї осені в моді знову грубі черевики на шнурівці, черевики на тракторній підошві, а також масивні чоботи. З варіантів "більш ніжних" - чоботи-панчохи і ботильйони-шкарпетки, чоботи-козаки і моделі на високій незвичайній платформі. У той же час тренд на спортивне взуття "під все" теж нікуди не подівся. Багато знаменитостей продовжують носити кросівки і кеди під осінні пальто і куртки. Зі святкових і урочистих варіантів в тренді взуття з паєтками, біле і блискуче. Вибираємо собі стильну пару!
Раніше ми писали, як носити брючний костюм на прикладі супермоделі Барбари Палвін.