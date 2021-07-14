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Трапеция, бермуды, боксерские: стилист назвала, какие шорты носить летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Шорты летом 2021 служат не только спасением от знойной жары, но и могут стать стильной фишкой в образе.

Стилист Файила Эспиби в своем Instagram рассказала, какие шорты сейчас актуальны.

Топ моделей, которые стоит выбирать на лето

  • Короткие джинсовые шорты - кто-то считает, что такой длине не место в городе, а кто-то только и ищет повод, чтобы похвастаться стройными ножками.

  • Джинсовые бермуды - второй сезон в топе Инстаграма.

  • Велосипедки - никуда не пропали, наоборот - только укрепили свои позиции

  • Классические бермуды - как правило, с защипами или стрелками - отлично моделируют фигуру

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

  • Классические короткие шорты - носятся абсолютно спокойно и в городе. Разумеется, эффектнее будут выглядеть на подтянутой /атлетичной фигуре - тут уж ничего не поделаешь.

  • Ультракороткие шорты-трапеция - самый горячий и свежий тренд Инстаграма. И скорее всего, для самых смелых - выставляют все женские прелести напоказ.

  • Шорты в спортивном стиле / а-ля боксерские - мне кажется, самая удобная и комфортная модель этого лета.

Самые актуальные модели шорт на лето (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала простую схему, как выбрать базовые джинсы.

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