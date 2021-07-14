Трапеція, бермуди, боксерські: стиліст назвала, які шорти носити влітку 2021
Шорти влітку 2021 служать не тільки порятунком від спеки, але і можуть стати стильною фішкою в образі.
Стиліст Файіла Еспібі у своєму Instagram розповіла, які шорти зараз актуальні.
Топ моделей, які варто вибирати на літо
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Короткі джинсові шорти - хтось вважає, що такій довжині не місце в місті, а хтось тільки й шукає привід, щоб похвалитися стрункими ніжками.
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Джинсові бермуди - другий сезон в топі Instagram.
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Велосипедки - нікуди не пропали, навпаки, тільки зміцнили свої позиції
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Класичні бермуди - як правило, з защипами або стрілками - відмінно моделюють фігуру
Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021
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Класичні короткі шорти - носяться абсолютно спокійно і в місті. Зрозуміло, ефектніше будуть виглядати на підтягнутій / атлетичній фігурі - тут вже нічого не поробиш.
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Ультракороткі шорти-трапеція - найгарячіший і найсвіжіший тренд Instagram. І швидше за все, для найсміливіших - виставляють всі жіночі принади напоказ.
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Шорти в спортивному стилі / а-ля боксерські - мені здається, найзручніша і комфортна модель цього літа.
Найактуальніші моделі шорт на літо (фото: instagram.com/faila_spb)