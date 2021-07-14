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Трапеція, бермуди, боксерські: стиліст назвала, які шорти носити влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Шорти влітку 2021 служать не тільки порятунком від спеки, але і можуть стати стильною фішкою в образі.

Стиліст Файіла Еспібі у своєму Instagram розповіла, які шорти зараз актуальні.

Топ моделей, які варто вибирати на літо

  • Короткі джинсові шорти - хтось вважає, що такій довжині не місце в місті, а хтось тільки й шукає привід, щоб похвалитися стрункими ніжками.

  • Джинсові бермуди - другий сезон в топі Instagram.

  • Велосипедки - нікуди не пропали, навпаки, тільки зміцнили свої позиції

  • Класичні бермуди - як правило, з защипами або стрілками - відмінно моделюють фігуру

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

  • Класичні короткі шорти - носяться абсолютно спокійно і в місті. Зрозуміло, ефектніше будуть виглядати на підтягнутій / атлетичній фігурі - тут вже нічого не поробиш.

  • Ультракороткі шорти-трапеція - найгарячіший і найсвіжіший тренд Instagram. І швидше за все, для найсміливіших - виставляють всі жіночі принади напоказ.

  • Шорти в спортивному стилі / а-ля боксерські - мені здається, найзручніша і комфортна модель цього літа.

Найактуальніші моделі шорт на літо (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала просту схему, як вибрати базові джинси.

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