Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже

Новую мужскую коллекцию сезона осень-зима 2022/23 Loewe представили в особых декорациях - необычной инсталляции, сделанной из почти четырех тысяч индивидуально вырезанных лент в 30 цветах, развевающихся на алюминиевых флагштоках.

Ленты подстраивались под движение моделей по подиуму, который был песчаным, а также интересно взаимодействовали между собой.

Трек The Elders Fall звучит ближе к концу видео (после 10 минуты).

В новом сезоне креативный директор марки Джонатан Андерсон дал абсолютную волю фантазии. На моделях можно увидеть светящиеся рукава, анатомические принты, балаклавы с вырезами-сердцами и пальто с золотыми ягодицами.

Также модников поразили резиновые сапоги с шипами, джинсовые ремни с пряжками Hello и Smile, лонгсливы с принтом в виде голого тела, усыпанного стразами, и топы, меняющие форму тела.

Особой изюминкой стали ботинки, повторяющие очертания сумки-бестселлера Flamenco.

Неделя моды в Париже: показ новой мужской коллекции Loewe сезона осень-зима 2022/23 (фото: Daniele Oberrauch/Gorunway.com)