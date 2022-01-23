Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі

Нову чоловічу колекцію сезону осінь-зима 2022/23 Loewe представили в особливих декораціях - незвичайній інсталяції, зробленій з майже чотирьох тисяч індивідуально вирізаних стрічок в 30 кольорах, що майорять на алюмінієвих флагштоках.

Стрічки підлаштовувалися під рух моделей по подіуму, який був піщаним, а також цікаво взаємодіяли між собою.

Трек The Elders Fall звучить ближче до кінця відео (після 10 хвилини).

У новому сезоні креативний директор марки Джонатан Андерсон дав абсолютну волю фантазії. На моделях можна побачити рукави, що світяться, анатомічні принти, балаклави з вирізами-серцями і пальто з золотими сідницями.

Також модників вразили гумові чоботи з шипами, джинсові ремені з пряжками Hello і Smile, лонгсліви з принтом у вигляді голого тіла, всипаного стразами, і топи, що змінюють форму тіла.

Особливою родзинкою стали черевики, що повторюють обриси сумки-бестселера Flamenco.

Тиждень моди в Парижі: показ нової чоловічої колекції Loewe сезону осінь-зима 2022/23 (фото: Daniele Oberrauch / Gorunway. com)