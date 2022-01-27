Тренд кавайи из Японии: этот яркий маникюр будет особо актуальным в 2022 (фото, видео)

Вы наверняка видели эти красочные забавные ногти на ком-то из своих знакомых и думали, как же правильно рассказать о них своему мастеру по маникюру? Добро пожаловать во вселенную Kawaii!

Kawaii – это японское прилагательное, означающее что-то милое, очаровательное. Это уникальная культура, можно сказать, настоящая вселенная.

Тут и по-детски милые кошки, и крошечные кролики, улыбающиеся печенюшки и облачка, одним словом, все, что слишком мило – это и есть кавайи.

Этот стиль давно просочился в моду: красочная, визуально заряженная одежда, аксессуары, обувь… А теперь он добрался даже до кончиков ногтей, пишет vogue.fr.