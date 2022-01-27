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Тренд кавайи из Японии: этот яркий маникюр будет особо актуальным в 2022 (фото, видео)

Автор: Татьяна Турчаникова

Вы наверняка видели эти красочные забавные ногти на ком-то из своих знакомых и думали, как же правильно рассказать о них своему мастеру по маникюру? Добро пожаловать во вселенную Kawaii!

Kawaii – это японское прилагательное, означающее что-то милое, очаровательное. Это уникальная культура, можно сказать, настоящая вселенная.

Тут и по-детски милые кошки, и крошечные кролики, улыбающиеся печенюшки и облачка, одним словом, все, что слишком мило – это и есть кавайи.

Этот стиль давно просочился в моду: красочная, визуально заряженная одежда, аксессуары, обувь… А теперь он добрался даже до кончиков ногтей, пишет vogue.fr.

Знаменитости тоже обожают кавайи, например, Дуа Липа решила использовать тренд в своем последнем маникюре.

Ногти Дуа Липы (фото: instagram.com/nailsbymei)

Ее японский мастер по маникюру Мей Кавадзири из Нью-Йорка создал маникюр в стиле кавайи, который погружает в культуру Японии.

Цветы, звезды, яркие цвета, легкость и хорошее настроение – тренд каваи уже был популярным в 90-х, и, без сомнения, вернулся, чтобы стать новым трендом 2022!

Как сделать маникюр в духе кавайи: топ идей

  • Основа – френч, плюс яркие "желейные" мишки на весь ноготь.

  • Декор в виде мультяшных персонажей на розовом фоне, плюс камушки и миниатюрные цепи.

  • Сердечки, донатсы, капли горячего шоколада.

  • Карамельки, леденцы, конфеты, все это – на ярко-розовом фоне.

  • Поляна разноцветный цветов на ногтях.

  • Голубые звезды, блески, золото.

  • Милые котики на прозрачном гелевом фоне.

Ногти в стиле кавайи (фото, видео: instagram.com/nailsbymei; instagram.com/_nailsbykey_; instagram.com/ballpit_addict; instagram.com/karla.beautynails)

Раньше мы писали, как знаменитости носят жилет в 2022, где искать вдохновение.

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