Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

Ви напевно бачили ці барвисті забавні нігті на комусь зі своїх знайомих і думали, як же правильно описати їх своєму майстру з манікюру? Ласкаво просимо у всесвіт Kawaii!

Kawaii – це японський прикметник, що означає щось миле, чарівне. Це унікальна культура, можна сказати, справжній всесвіт.

Тут і по-дитячому милі котики, і крихітні кролики, усміхнені печенюшки і хмарки, одним словом, все, що занадто мило – це і є кавайї.

Цей стиль давно просочився в моду: барвистий, візуально заряджений одяг, аксесуари, взуття... а тепер він дістався навіть до кінчиків нігтів, пише vogue.fr.