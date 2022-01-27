RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

Автор: Тетяна Турчанікова

Ви напевно бачили ці барвисті забавні нігті на комусь зі своїх знайомих і думали, як же правильно описати їх своєму майстру з манікюру? Ласкаво просимо у всесвіт Kawaii!

Kawaii – це японський прикметник, що означає щось миле, чарівне. Це унікальна культура, можна сказати, справжній всесвіт.

Тут і по-дитячому милі котики, і крихітні кролики, усміхнені печенюшки і хмарки, одним словом, все, що занадто мило – це і є кавайї.

Цей стиль давно просочився в моду: барвистий, візуально заряджений одяг, аксесуари, взуття... а тепер він дістався навіть до кінчиків нігтів, пише vogue.fr.

Знаменитості теж обожнюють кавайї, наприклад, Дуа Липа вирішила використати тренд в своєму останньому манікюрі.

Нігті Дуа Липи (фото: instagram.com/nailsbymei)

Її японський майстриня з манікюру Мей Кавадзірі, Нью-Йорк, створила манікюр в стилі кавайї, який занурює в культуру Японії.

Квіти, зірки, яскраві кольори, легкість і гарний настрій – тренд каваї вже був популярним в 90-х, і, без сумніву, повернувся, щоб стати новим трендом 2022!

Як зробити манікюр в дусі кавайї: топ ідей

  • Основа – френч, плюс яскраві "жилейні" медведики на весь ніготь.

  • Декор у вигляді мультяшних персонажів на рожевому тлі, плюс камінчики і мініатюрні ланцюги.

  • Серця, донатси, краплі гарячого шоколаду багато рожевого!

  • Карамельки, льодяники, цукерки, все це – на яскраво-рожевому тлі.

  • Поляна різнокольоровий квітів на нігтях.

  • Блакитні зірки, блиски, золото.

  • Милі котики на прозорому гелевому тлі.

Нігті в дусі кавайї (фото, видео: instagram.com/nailsbymei; instagram.com/_nailsbykey_; instagram.com/ballpit_addict; instagram.com/karla.beautynails)

Раніше ми писали, як знаменитості носять жилет у 2022, де шукати натхнення.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди