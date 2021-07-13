Тренд сезона: стилист показала топ идей, как носить бандану летом 2021

Бандана - это один из "простых" трендов, которые очень легко перенять - и быть на стильной волне хоть каждый день.
По сути, все, что нужно, - это шелковый платок. Даже если у вас его нет, то купить его можно без особого ущерба для бюджета и потом использовать еще очень долго и по-разному.
Сразу же ловите лайфхак: потрясающие платки можно найти в винтажных магазинах или секонде, где на вес их можно купить за копейки.
Стилист Яна Платонова в своем Instagram рассказала, как носить бандану этим летом, чтобы оставаться в тренде.
Топ образов, как носить бандану летом: варианты стилизации и вдохновляющие фото, а также простая пошаговая инструкция по завязыванию банданы.
Цвет банданы: подбирайте в зависимости от цвета всего наряда, однотонные или с принтом - включите фантазию.
С какой одеждой носить: с ультрамодными брюками, джинсами, пиджаками, жилетами и даже платьями - бандана подходит ко всему.
Стильный элемент образа, который спасает от палящего солнышка.
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Волосы можно оставлять распущенными, а можно их прятать под платок, также бандана отлично смотрится с короткой стрижкой.
Платок - универсальная вещь, которая подойдет каждой, главное - найти свой стиль.
Как завязывать бандану
Как правильно завязывать бандану (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
Раньше стилист рассказала, как выбрать базовые джинсы в 2021 году.