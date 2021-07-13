Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Бандана - це один з "простих" трендів, які дуже легко перейняти - і бути на стильній хвилі хоч кожен день.

Все, що потрібно, - це шовкова хустка. Навіть якщо у вас її немає, то купити таку можна без особливого збитку для бюджету і потім використовувати ще дуже довго і по-різному.

Відразу ж ловіть лайфхак: приголомшливі хустки можна знайти в вінтажних магазинах або секонді, де на вагу їх можна купити за копійки.