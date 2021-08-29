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В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

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Воскресенье 29 августа 2021 17:01
В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень Наряды в духе минимализма всегда привлекают внимание (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

Минимализм - тренд, в который с каждым днем влюбляется все больше людей. Наигравшись в нулевые со стразами, звериными принтами и прочими изысками, дизайнеры и инфлюенсеры бросили все силы в сторону лаконичных образов.

Как одеться в минималистичном стиле, какой силуэт, цвета и принт выбрать для этой цели, в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Гардероб минималиста - это продуманный и сложный конструктор, который не соберешь за один поход в магазин. Казалось бы, с виду луки в духе минимализма просты и незамысловаты. Но смотреть на них хочется бесконечно. И носить тоже!

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осеньОт минималистичного лета до минималистичной осени (фото: instagram.com/josefinehj)

Чтобы "поселить" в своем шкафу базу для минималистичных луков, необходима практика, терпение, полет фантазии и еще некоторые секреты.

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Топ-8 принципов, которые помогут вам собрать минималистичный гардероб

  • Самое главное - качество одежды, которую вы выбираете. Не стоит экономить.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Цвета выбирайте ахроматы: белый, серый, черный.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

  • Силуэт должен быть прямой или приталенный.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Принт: от геометрии до легкой абстракции.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Минимализм требует унисекс-вещей.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Аксессуары должны привлекать внимание, как вишенка на торте.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Украшения должны быть простыми и лаконичными.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

  • Тренируйте свою "насмотренность" и взращивайте чувство стиля.

В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

Как одеться в духе минимализма (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как выбрать обувь, которая вам точно подойдет.

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