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Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 18:07
Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой Пиджак-оверсайз и короткие шорты (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Какие тренды в этом сезоне заняли первые строчки в модном хит-параде? Какие из них мы с удовольствием внедрим в свой гардероб? А какие так и останутся только на подиумах и фото street style?

Стилист Зоя Панина в своем Instagram назвала целых 5 трендов, на которые стоит ориентироваться при составлении осенне-зимнего гардероба.

Знать тренды полезно. Предупрежден - значит вооружен.

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждойПора обзавестись вязаными вещами (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-5 вещей, которые осенью пригодятся в каждом гардеробе

  • Платье цвета "металлик".

Блестки, пайетки, металлические оттенки ткани - на волне. На раннюю осень, пока погода позволяет, стоит приобрести платье цвета "металлик".

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

  • Жилет.

Вязаные жилеты, удлиненные жилеты-кардиганы, их в будущем сезоне будут носить буквально с любым низом - от брюк до юбок и платьев.

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

  • Пушистая эко-шуба.

Такие модели можно начинать носить уже с октября, а из обуви к ним идеально подходят унты и луноходы.

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

  • Вещь с логотипом известного бренда.

Для кого-то этот тренд - слишком навязчивый, а кому-то, наоборот, за честь показать, что в гардеробе - вещи от Chanel. Если вас можно отнести ко второй группе людей, тогда смело наряжайтесь в бренды с головы до ног.

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

  • Обувь с массивной платформой.

И не просто обувь с массивной платформой, эта платформа также должна быть яркого, можно контрастного, цвета по отношению ко всей обуви.

Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

Вещи, которые пригодятся осенью в гардеробе каждой (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как отличить модную вещь от уже устаревшей.

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